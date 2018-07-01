ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك الاحد 1/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك، تأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب الدنمارك بركلات الترجيح مع العلم بأن الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الدنمارك في المباراة المدافع ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب كرواتيا في المباراة النجم ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الرابعة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليجد بذلك منتخب كرواتيا نفسه في مواجهة منتخب روسيا مستضيف المونديال في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

وجاءت تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش / مارسيلو بروزوفيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب الدنمارك الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: جوناس كنودسن / سيمون كاير / ماتياس يورجنسن / هنريك.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن / توماس ديلاني / كريستيان إريكسن / يوسف بولسن / مارتن.

خط الهجوم: أندرياس كورنيلز.

المدير الفني: النرويجي أجي هاريد.

ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك، في شوط المباراة الأول حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك تحديداً في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء حينما استغل منتخب الدنمارك خطأ فادح من حارس المرمى سوباسيتش، ليُسجل على إثره المدافع ماتياس يورجنسن الهدف الأول لمصلحة منتخب الدنمارك وسط فرحة هستيرية من طرف الجماهير الدنماركية في المدرجات.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب كرواتيا في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة حينما استغل النجم ماريو ماندزوكيتش خطأ فادح من خط دفاع منتخب الدنمارك، ليُسجل على إثره هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده في سيناريو مجنون لا يُمكن تصديقه تماماً.

ومع مرور الدقائق حاول منتخب كرواتيا أن يفرض استحواذه بشكل كامل على الكرة، وخاصة في ظل قوة خط وسط ميدانه، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه وجد أمامه منافساً شرساً للغاية لم يتراجع على الإطلاق إلى مناطقه الخلفية بل حاول أيضاً هو الآخر أن يفرض أسلوب لعبه.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين كاد المنتخب الكرواتي ينجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد النجم إيفان راكيتيتش كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرمى منتخب بلاده من ثاني الأهداف.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم يتغير أي شئ على الإطلاق من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول المدير الفني النرويجي أجي هاريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم لاسه شونه بدلاً من اللاعب أندرياس كريستنسن.

ومع مرور الدقائق تحسن أداء منتخب الدنمارك بشكل ملحوظ للغاية على مستوى خط وسط الميدان، وفي مقابل ذلك كان الهدوء واضحاً بشكل كبير للغاية على أداء منتخب كرواتيا الذي يخشى من استقبال أي هدف آخر في مرماه.

وفي الدقيقة السادسة والستين حاول المدير الفني النرويجي أجي هاريد أن يقوم بتنشيط خط هجومه بحثاً عن تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم نيكولاي يورجنسن بدلاً من المهاجم أندرياس كورنيلز.

أما على الجانب المقابل فقد حاول المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الذي انخفض مستواه بشكل كبير للغاية، وذلك من خلال إشراك اللاعب ماتيو كوفاسيتش بدلاً من اللاعب مارسيلو بروزوفيتش.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة لم يتغير الوضع على الإطلاق من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو الممل من كلاهما حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك والأشواط الإضافية من المباراة

ملخص مباراة كرواتيا والدنمارك، في الشوط الإضافي الأول من المباراة دخل كلاً من المنتخبين عازماً على تحقيق الانتصار بأي وسيلة ممكنة، وذلك في ظل رغبة كلاً منهما في عدم الذهاب إلى ركلات الترجيح، وخاصة منتخب كرواتيا الذي يخشى من أفضلية حارس المرمى كاسبر شمايكل في ركلات الجزاء.

ولكن الوضع استمر على حاله دون أن يتمكن أي أحد من تهديد مرمى الطرف الآخر على أقل تقدير، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة دون أي تغيير على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

وفي الشوط الإضافي الثاني من المباراة استمر السيناريو ذاته دون أي جديد على الإطلاق، حتى جاءت الدقيقة السادسة عشر بعد المائة وحينها احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة منتخب كرواتيا، ليتولى تنفيذها النجم والقائد لوكا مودريتش إلا أن حارس المرمى كاسبر شمايكل تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح، لتذهب المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح والتي حسمها منتخب كرواتيا لصالحه بعد فوزه بثلاثة ركلات مقابل ركلتين

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