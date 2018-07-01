محمد صلاح يُثير الجدل بخصوص مستقبله مع ليفربول الموسم المقبل

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أثار المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي الجدل، وذلك بخصوص إمكانية بقائه مع نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

حيث قام اللاعب محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “قد يظن البعض أن الأمر انتهى، ولكن الأمر لم ينتهي بعد، يجب أن يكون هناك تغيير”.

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وتأتي هذه التغريدة من طرف اللاعب محمد صلاح في ظل الحالة المعنوية السيئة التي يعيشها اللاعب المصري مع نهاية الموسم الحالي، حيث لم يتمكن محمد صلاح أولاً من مساعدة فريقه ليفربول على الفوز بأي لقب في الموسم المنصرم، ومن ثم فشل رفقة المنتخب الوطني المصري في تقديم أي شئ في مونديال روسيا الحالي، مما أدى إلى إقصاء المنتخب المصري من الدور الأول من المونديال.

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