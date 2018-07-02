رسمياً: ليفربول يحسم الجدل ويُجدد عقد “محمد صلاح”

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حسم نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً الجدل في صباح اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي، وذلك بعدما أعلن بشكل رسمي عن تجديد لاعبه المصري محمد صلاح حتى صيف العام 2023.

وبذلك أغلق نادي ليفربول كل الأبواب أمام أي نادي كان يطمح في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، علماً بأن نادي ليفربول لم يصل له أي عرض رسمي على الإطلاق بخصوص شراء محمد صلاح.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن نادي ليفربول أراد أن يؤمن مستقبل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وذلك من خلال أيضاً تحسين بعض بنود عقده وعلى رأسها الراتب الأسبوعي الذي سوف يحصل عليه محمد صلاح.

حيث كان محمد صلاح يتقاضى راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلى مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني في العقد الجديد، أما العقد الجديد فلم يكشف فيه نادي ليفربول عن قيمة الراتب الأسبوعي الذي سوف يحصل عليه محمد صلاح.

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