تعرف على رد فعل المدرب يورغن كلوب بعد تجديد عقد “محمد صلاح” مع ليفربول

Advertisements

قام الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الانجليزي بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على تجديد نادي ليفربول عقد المصري محمد صلاح، والذي يضمن بدوره بقاء اللاعب المصري في صفوف قلعة أنفيلد رود حتى صيف عام 2023.

فمن خلال تصريحات له اليوم للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن محمد صلاح يستحق ذلك العقد الجديد، وخاصة في ظل المستوى المثالي الذي قدمه مع نادي ليفربول طوال الموسم الماضي بأكمله.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الألماني يورغن كلوب على أن هذه الخطوة التي قامت بها إدارة نادي ليفربول، تؤكد بأن النادي يُقدر المواهب العالمية التي تلعب في صفوفه، كما تؤكد أيضاً على أن نادي ليفربول هو بمثابة المنزل الذي يعيشون فيه وليس مجرد نادي يتم فيه ممارسة كرة القدم.

كما شدد أيضاً المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريحاته على أن أهم شئ في شخصية محمد صلاح أنه يعرف جيداً أن نادي ليفربول أهم من أي لاعب في الفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد صلاح يعترف دائماً بفضل زملائه عليه وأيضاً يعترف بفضل نادي ليفربول الذي منحه هذه الفرصة منذ مطلع الموسم الماضي.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن نادي ليفربول يسعى إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم المقبل، وخاصة على المستوى الجماعي وليس فقط الاكتفاء بالنجاحات الفردية مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

إقرأ أيضاً: رسمياً: ليفربول يحسم الجدل ويُجدد عقد “محمد صلاح”