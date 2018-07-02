ملخص مباراة البرازيل والمكسيك الاثنين 2/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة البرازيل والمكسيك، تأهل منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب المكسيك بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب البرازيل في المباراة كلاً من النجم نيمار جونيور في الدقيقة الحادية والخمسين، إضافة إلى اللاعب روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الثامنة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وإليكم الآن ملخص مباراة البرازيل والمكسيك.

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وجاءت تشكيلة منتخب البرازيل الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فاغنر / تياغو سيلفا / جواو ميراندا / فيليبي لويس.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / باولينيو / ويليان / فيليبي كوتينيو / نيمار جونيور.

خط الهجوم: غابرييل جيسوس.

المدير الفني: البرازيلي تيتي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب المكسيك الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: هوجو أيالا / رافائيل ماركيز / ايدسون ألفاريز.

خط الوسط: كارلوس سالسيدو / أندريس غواردادو / هيكتور هيريرا / جالاردو.

خط الهجوم: كارلوس فيلا / هرفينغ لوزانو / خافيير هيرنانديز.

المدير الفني: المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو.

ملخص مباراة البرازيل والمكسيك والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة البرازيل والمكسيك، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل الأجواء الجماهيرية الصاخبة للغاية سواء من طرف الجماهير البرازيلية أو حتى من طرف الجماهير المكسيكية في المدرجات.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح المنتخب البرازيلي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم نيمار جونيور كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جييرمو أوتشوا تصدى لها بنجاح وأبقى على شباكه نظيفة من الأهداف.

ومع مرور الدقائق وجد المنتخب البرازيلي نفسه تائهاً بشكل واضح على أرض الملعب، وفي مقابل ذلك استحوذ المنتخب المكسيكي على الكرة في العديد من المناسبات كما ضغط عالياً أيضاً في خط وسط الميدان من أجل حرمان المنتخب البرازيلي من صناعة اللعب.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة المنتخب البرازيلي، وهذه المرة حينما سدد المهاجم غابرييل جيسوس كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جييرمو أوتشوا تصدى لها أيضاً بنجاح وحرم المنتخب البرازيلي من التسجيل في شباكه.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل المنتخب البرازيلي عملية بحثه عن تسجيل أولى الأهداف، وخاصة في ظل التراجع البدني نوعاً ما من طرف لاعبي منتخب المكسيك، إلا أن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة البرازيل والمكسيك والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة البرازيل والمكسيك، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول المدير الفني المكسيكي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب ميغيل لايون بدلاً من اللاعب المخضرم رافائيل ماركيز.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد المنتخب البرازيلي ينجح أخيراً في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد النجم فيليبي كوتينيو كرة قوية جداً من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جييرمو أوتشوا واصل تألقه بشكل ملفت وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

ولم يتوقف إصرار المنتخب البرازيلي عند ذلك الحد فحسب بل واصل بحثه عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق مسعاه وذلك حينما سجل له النجم نيمار جونيور عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع المنتخب المكسيكي وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير البرازيلية.

وبعدها بأربعة دقائق فقط حاول المدير الفني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وذلك من خلال إشراك اللاعب جوناثان دوس سانتوس بدلاً من المدافع ايدسون ألفاريز.

وفي الدقيقة الستين سنحت أمام المنتخب البرازيلي فرصة مثالية للغاية من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما سدد النجم باولينيو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جييرمو أوتشوا تصدى للكرة بنجاح وأبقى على آمال منتخب بلاده.

وبعدها مباشرة دفع المدير الفني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو بآخر أوراقه الهجومية في المباراة على أمل أن يتمكن منتخب بلاده من إدراك التعادل قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك المهاجم راؤول خيمينيز بدلاً من المهاجم المخضرم خافيير هيرنانديز.

وفي الدقيقة الرابعة والستين سدد النجم ويليان كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جييرمو أوتشوا أبعد الكرة بأطراف أصابعه للخارج ببراعة كبيرة للغاية مُبقياً على إثارة المباراة.

وفي الدقيقة الثمانين حاول المدير الفني البرازيلي تيتي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية من أجل إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان فيرناندينيو بدلاً من متوسط الميدان باولينيو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثمانين حاول المدير الفني البرازيلي تيتي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية، وذلك من خلال إشراك اللاعب روبيرتو فيرمينو بدلاً من النجم فيليبي كوتينيو.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين حسم المنتخب البرازيلي الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له البديل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني قاضياً على أي أمل متبقي لدى المنتخب المكسيكي في المباراة، لتذهب المباراة بعد ذلك إلى نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وبذلك ضمن المنتخب البرازيلي مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال في انتظار الفائز من مواجهة منتخب بلجيكا مع نظيره منتخب اليابان.

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