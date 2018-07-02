محمد صلاح يكشف عن ردة فعله بعد تجديد عقده مع ليفربول

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قام المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على عملية تجديد عقده مع نادي ليفربول التي تمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مقر نادي الريدز.

فمن خلال فيديو قام نادي ليفربول بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال محمد صلاح: “مرحباً لجماهير ليفربول، أود أن أخبركم بأنني سعيد جداً بعد توقيعي على عقدي الجديد مع النادي”.

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كما أضاف أيضاً في حديثه: “بعد عام اكتسبت فيه خبرة كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي، أريد أن أشكر الجميع وكل شخص يُساندنا، أعلم أننا يُمكننا أن نصل إلى الكثير من الأشياء معاً، أراكم لاحقا”.

وتأتي هذه التصريحات من طرف اللاعب المصري محمد صلاح عقب قيامه بالتوقيع على عقده الجديد مع نادي ليفربول، والذي سوف يمتد بدوره حتى صيف عام 2023 مما يُغلق الباب بالتالي في وجه كل الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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