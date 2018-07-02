تعرف على هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بعد الفشل في مونديال روسيا

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفشل في مونديال روسيا الحالي والإقصاء من الدور الأول.

حيث أشارت المصادر إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد استقر على تعيين مدير فني من قارة أمريكا الجنوبية مرة أخرى، وذلك حتى يكون المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي رحل عقب نهاية عقده مباشرة بعد الفشل في مونديال روسيا.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن كل أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم قد اتفقوا بشكل مؤكد على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، إلا أنهم قرروا في الوقت ذاته التكتم على كافة التفاصيل حتى يتم الإعلان عن عملية التعاقد بشكل رسمي ومن ثم تقديمه رسمياً إلى مختلف وسائل الإعلام المصرية.

وينتظر المنتخب الوطني المصري مواجهات حاسمة للغاية في شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا والتي سوف تُقام في صيف العام القادم 2019 على أرض دولة الكاميرون.

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