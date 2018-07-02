ملخص مباراة بلجيكا واليابان الاثنين 2/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة بلجيكا واليابان، تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه المثير للغاية على حساب نظيره منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب بلجيكا في المباراة كلاً من المدافع يان فيرتونغن في الدقيقة التاسعة والستين، إضافة إلى متوسط الميدان مروان فيلايني في الدقيقة الرابعة والسبعين، وأيضاً اللاعب ناصر الشاذلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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أما أهداف منتخب اليابان في المباراة فقد سجلها كلاً من اللاعب هاراجوتشي في الدقيقة الثامنة والأربعين، إضافة إلى اللاعب تاكاشي إينوي في الدقيقة الثانية والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليجد بذلك المنتخب البلجيكي نفسه في مواجهة منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي من المونديال، وإليكم الآن ملخص مباراة بلجيكا واليابان.

وجاءت تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب اليابان الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاواشيما.

خط الدفاع: هيروكي ساكاي / جين شوجي / مايا يوشيدا / يوتو ناجاتومو.

خط الوسط: ماكوتو هاسيبي / شيباساكي / هاراجوتشي / شينجي كاجاوا / تاكاشي إينوي.

خط الهجوم: يويا اوساكو.

المدير الفني: الياباني أكيرا.

ملخص مباراة بلجيكا واليابان والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بلجيكا واليابان، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الأولى في عمر اللقاء سنحت أولى الفرص في المباراة، والتي جاءت لمصلحة منتخب اليابان حينما سدد اللاعب المخضرم شينجي كاجاوا كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل الخطورة الحقيقية على حارس المرمى تيبو كورتوا.

ومع مرور الدقائق ظهر المنتخب الياباني بشكل جيد للغاية على أرض الملعب في ظل التنظيم المثالي الذي تمتع به على مستوى جميع الخطوط، وفي مقابل ذلك ظهر منتخب بلجيكا عاجزاً بشكل واضح على تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخب الياباني بالرغم من كثرة النجوم في صفوف المنتخب البلجيكي.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب بلجيكا في المباراة، وذلك حينما سدد القائد إيدين هازارد كرة قوية جداً من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاواشيما تصدى لها بنجاح وأنقذ مرمى منتخب بلاده من أولى الأهداف البلجيكية.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل المنتخب البلجيكي عملية بحثه عن محاولة فك شفرة خط دفاع منتخب اليابان من أجل تسجيل الأهداف، ولكن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة بلجيكا واليابان والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بلجيكا واليابان، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب البلجيكي عازماً على إيجاد الحلول الهجومية بأي وسيلة ممكنة من أجل تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور القادم، وفي مقابل ذلك استمر المنتخب الياباني بنفس خطته التكتيكية التي تعتمد إغلاق مناطقه الدفاعية بإحكام شديد مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثامنة الأربعين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما استغل المنتخب الياباني هجمة مرتدة سريعة انفرد على إثرها اللاعب هاراجوتشي بحارس المرمى تيبو كورتوا ومن ثم تمكن من تسجيل الهدف الأول لمصلحة منتخب بلاده وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير اليابانية.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير كاد المنتخب البلجيكي ينجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية، وذلك حينما سدد القائد إيدين هازارد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر لحارس المرمى كاواشيما تصدى للكرة وأبقى على نظافة شباك المنتخب الياباني.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه المنتخب البلجيكي عن تعديل النتيجة قبل فوات الأوان، فجر المنتخب الياباني مفاجأة أخرى من العيار الثقيل وذلك في الدقيقة الثانية والخمسين حينما سجل الهدف الثاني في المباراة عبر تسديدة أكثر من رائعة من اللاعب تاكاشي إينوي من خارج منطقة الجزاء وسط حالة من الصدمة من طرف كل بلجيكي متواجد في ملعب المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة منتخب بلجيكا سعياً للعودة من جديد في أجواء المباراة، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي ناصر الشاذلي إضافة إلى مروان فيلايني بدلاً من الثنائي دريس ميرتينز إضافة إلى يانيك فيريرا كاراسكو.

وفي الدقيقة التاسعة والستين نجح المنتخب البلجيكي في إشعال المباراة من جديد، وذلك حينما تمكن من تقليص الفارق عقب تسجيل المدافع يان فيرتونغن الهدف الأول لمصلحة الشياطين الحمر بطريقة أكثر من رائعة باغت فيها حارس المرمى كاواشيما.

ولم يكتفِ المنتخب البلجيكي بذلك وحسب بل بحث أيضاً عن تسجيل هدف التعادل في أسرع وقت ممكن ومن ثم قلب الطاولة على منافسه، وفي الدقيقة الرابعة والسبعين نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له البديل مروان فيلايني هدف التعادل برأسه وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير البلجيكية.

وفي الدقيقة الثمانين حاول المدير الفني الياباني أكيرا أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي على أمل خطف هدف الانتصار قبل نهاية المباراة والذهاب إلى الأشواط الإضافية، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم كيسوكي هوندا بدلاً من اللاعب شيباساكي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثمانين كاد المنتخب البلجيكي ينجح في تسجيل هدفه الثالث في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم روميلو لوكاكو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاواشيما أبعدها بأطراف أصابعه للخارج ببراعة كبيرة للغاية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة سيطر الإرهاق بشكل واضح على لاعبي المنتخبين، ليستمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح منتخب بلجيكا في تسجيل هدفه الثالث في المباراة عبر البديل ناصر الشاذلي الذي استغل هجمة مرتدة سريعة نفذها منتخب بلاده بشكل مثالي، لتذهب المباراة مباشرة إلى نهايتها ويجد بذلك المنتخب البلجيكي نفسه في الدور ربع النهائي في مواجهة منتخب البرازيل.

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