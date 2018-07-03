الأهلي يكشف عن موقف جماهيره من مباراة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا

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كشف النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي عن موقف جماهيره، وذلك بخصوص حضور المباراة القادمة أمام فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا ضمن دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين وتحديداً عبر قناة “دي إم سي سبورت”، أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن وزارة الداخلية وافقت بشكل رسمي على حضور 15 ألف مشجع اهلاوي في ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية من أجل مساندة النادي الأهلي في هذه المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد مرجان إلى أن النادي الأهلي يُحاول في الوقت الحالي أن يقوم بنقل مكان إقامة المباراة إلى العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً على ملعب القاهرة الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أن أشرف وزير الشباب والرياضة وعد النادي الأهلي بإيجاد الحلول مع الجهات الأمنية من أجل نقل المباراة إلى ملعب القاهرة الدولي.

كما شدد أيضاً محمد مرجان في تصريحاته على أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متحمس للغاية بخصوص فكرة عودة الجماهير المصرية الغفيرة مرة أخرى في المدرجات، وخاصة في مشاركات الأندية المصرية في المسابقات الأفريقية.

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