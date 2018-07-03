رسمياً: الزمالك يُعلن عن تعيين كريستيان جروس كمديراً فنياً جديداً

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أعلن نادي الزمالك رسمياً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي عن تعيين المدرب السويسري كريستيان جروس في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بدلاً من المدير الفني السابق خالد جلال.

وقد أكد نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي أيضاً أن الجهاز المعاون للمدير الفني السويسري كريستيان جروس سوف يتكون من أربع مساعدين، على أن يتولى الجهاز الفني الجديد عملية الإشراف على فريق الزمالك في معسكره الخارجي في دولة ألمانيا الفترة القادمة تحضيراً من أجل الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد.

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أما بخصوص الجهاز الفني السابق لفريق الزمالك، فقد قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الإبقاء على الكابتن أيمن حافظ في منصب مدير الكرة، كما قرر أيضاً الإبقاء على الكابتن أمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد، فيما تأكد رحيل الكابتن خالد جلال عن أي منصب فني داخل فريق الزمالك في ظل عدم رغبة السويسري كريستيان جروس في تواجده مع الفريق.

وعن السبب الرئيسي وراء تعيين السويسري كريستيان جروس في منصب المدير الفني لفريق الزمالك بدلاً من الكابتن خالد جلال، شرح المستشار مرتضى منصور من خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين هذه الأسباب عبر قناة “صدى البلد” رفقة الإعلامي أحمد شوبير.

حيث أكد المستشار مرتضى منصور أن السبب الرئيسي وراء تعيين السويسري كريستيان جروس في منصب المدير الفني لفريق الزمالك، هو حاجة فريق الزمالك في الوقت الحالي إلى مدرب صاحب شخصية قوية من أجل السيطرة على كل لاعبي الفريق داخل أو خارج الملعب، وخاصة في ظل جشع بعض اللاعبين أثناء تواجد الكابتن خالد جلال مع الفريق.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أنه طلب من الكابتن خالد جلال البقاء في أي منصب فني مع فريق الزمالك في الفترة القادمة، إلا أن السويسري كريستيان جروس هو من رفض ذلك الأمر بشكل قاطع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك السبب هو نفسه الذي أدى إلى رفض المدرب السويسري كريستيان جروس التعاقد مع نادي الزمالك في المرة الأولى.

أما عن تمرد بعض لاعبي فريق الزمالك في الفترة القليلة الماضية، وخاصة اللاعبين الكبار في الفريق مثل محمود عبد الرازق شيكابالا إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وأيضاً علي جبر، شدد المستشار مرتضى منصور على أنه ليس لديه أي مانع في رحيل أي منهم في الميركاتو الصيفي الحالي في حال تم تقديم عرض رسمي يليق باسم نادي الزمالك.

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