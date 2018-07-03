ملخص مباراة السويد وسويسرا الثلاثاء 3/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة السويد وسويسرا، تأهل منتخب السويد إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب سويسرا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب السويد في المباراة اللاعب إيميل فورسبرج في الدقيقة السادسة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وإليكم الآن ملخص مباراة السويد وسويسرا.

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وجاءت تشكيلة منتخب السويد الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: ميكائيل لوستيغ / فيكتور ليندلوف / أندرياس / لودويغ.

خط الوسط: ألبين إيكدال / غوستاف / إيميل فورسبرج / فيكتور كلاسون.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ / أولا تويفونين.

المدير الفني: السويدي جاني أندرسون.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب سويسرا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: لانغ / أكانج / يوهان دجورو / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: تشاكا / فالون بيهرامي / شيردان شاكيري / بليريم دزيمايلي / ستيفن زوبير.

خط الهجوم: جوسيب درميتش.

المدير الفني: البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

ملخص مباراة السويد وسويسرا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة السويد وسويسرا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل التشابه الكبير نوعاً ما في أسلوب لعب كلاً من المنتخبين من خلال الاعتماد على القوة البدنية بالدرجة الأولى إضافة إلى التركيز على الكرات العالية.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة المنتخب السويدي في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم ماركوس بيرغ بحارس المرمى يان سومر، إلا أنه أضاعها بغرابة شديدة للغاية إثر تسديد الكرة عالياً وسط تشجيع كبير من طرف المدير الفني السويدي جاني أندرسون.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، وانحصر اللعب بشكل واضح في خط وسط الميدان في ظل تخوف كلاً منهما من استقبال الأهداف في شباكه، على أمل أن يتمكن أي منهما من استغلال لعبة فردية من أجل صناعة الفارق في المباراة.

واستمر ذلك السيناريو الممل حتى جاءت الدقيقة الثامنة والعشرين، وحينها سدد المهاجم ماركوس بيرغ كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى يان سومر تألق وأبعد الكرة ببراعة من على خط المرمى قبل أن تدخل إلى الشباك ليُواصل بذلك المحافظة على نظافة شباك المنتخب السويسري.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، سنحت أمام المنتخب السويسري أول فرصة حقيقية له في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب بليريم دزيمايلي كرة قوية جداً من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت عالية للغاية وسط حالة من الحسرة من طرف المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط لم يتغير الوضع على الإطلاق من كلا الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة السويد وسويسرا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة السويد وسويسرا، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب من المنتخبين وهو عازماً على تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة حتى لا تذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، وخاصة منتخب السويد الذي ظهر بشكل أفضل من الناحية الهجومية طوال الشوط الأول.

وفي الدقيقة السادسة والستين نجح المنتخب السويدي أخيراً في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له صانع الألعاب إيميل فورسبرج الهدف الأول بطريقة رائعة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير السويدية وأيضاً من المدير الفني السويدي جاني أندرسون.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين حاول المدير الفني البوسني أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي هاريس سيفيروفيتش إضافة إلى إيمبولو بدلاً من الثنائي بليريم دزيمايلي إضافة إلى ستيفن زوبير.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة تراجع منتخب السويد بشكل كامل إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف، وفي مقابل ذلك ضغط المنتخب السويسري بشكل مكثف سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، ولكن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز شاق للغاية لمصلحة المنتخب السويدي ليضمن مقعده بالتالي في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

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