ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا الثلاثاء 3/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب كولومبيا بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الإنجليزي في المباراة القائد هاري كين في الدقيقة الثانية والخمسين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب كولومبيا في المباراة المدافع يرى مينا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليضمن بذلك منتخب إنجلترا تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال ويجد بذلك نفسه في مواجهة نظيره منتخب السويد.

وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب كولومبيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / دافينسون سانشيز / يرى مينا / موخيكا.

خط الوسط: كارلوس سانشيز / باريوس / خوان كوادرادو / كوينتيرو / ليرما.

خط الهجوم: راداميل فالكاو.

المدير الفني: الأرجنتيني خوسيه بيكرمان.

ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول المنتخب الإنجليزي أن يفرض أسلوب لعبه على أجواء اللقاء من خلال الاستحواذ بشكل كامل على الكرة، وفي مقابل ذلك استقر منتخب كولومبيا في مناطقه دون الضغط عالياً على لاعبي منتخب إنجلترا تجنباً لاستقبال أي هدف في شباكه.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي في المباراة، وذلك حينما سدد القائد هاري كين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع على منتخب بلاده فرصة تسجيل أولى الأهداف في المباراة.

ومع مرور الدقائق سيطر الملل بشكل واضح على المباراة، وخاصة في ظل أسلوب الاستحواذ السلبي على الكرة من طرف المنتخب الإنجليزي، وأيضاً في ظل اكتفاء منتخب كولومبيا بالوقوف في مناطقه الخلفية من أجل إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مرماه مع انتظار هجمة مرتدة سريعة من أجل تسجيل الأهداف.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم يتغير الوضع على الإطلاق من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو الممل للغاية دون أي جديد حتى جاءت الدقيقة الثانية والأربعين وحينها نفذ الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبير ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن كرته مرت في نهاية المطاف بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى ديفيد أوسبينا، ليذهب بعدها الشوط بقليل إلى نهايته دون أي تغيير في النتيجة وعلى وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإنجليزي عازماً على تغيير أسلوب لعبه الممل للغاية من خلال ترجمة سيطرته الكاملة إلى أهداف وفرص حقيقية على المرمى، وفي مقابل ذلك حاول منتخب كولومبيا أن يصمد بشكل أكبر في مناطقه الخلفية في انتظار أي هجمة مرتدة سريعة من أجل مباغتة الدفاع الإنجليزي.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين سنحت أمام المنتخب الإنجليزي فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها القائد هاري كين بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة منتخب الأسود الثلاثة.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك المهاجم كارلوس باكا بدلاً من متوسط الميدان ليرما.

ومع مرور الدقائق واصل المنتخب الإنجليزي عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل، بينما لم يتمكن منتخب كولومبيا من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى الحارس جوردان بيكفورد، مما يؤكد بدوره على تأثر منتخب كولومبيا كثيراً بسبب غياب قائده خاميس رودريغيز بداعي الإصابة.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين حاول المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن يُغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان الدفاعي إيريك داير بدلاً من صانع الألعاب ديلي آلي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط كاد منتخب كولومبيا ينجح في تسجيل هدف التعادل عقب استغلاله خطأ فادح من خط دفاع منتخب إنجلترا، والذي انفرد على اثره اللاعب خوان كوادرادو بحارس المرمى جوردان بيكفورد، إلا أن اللاعب خوان كوادرادو سدد الكرة عالياً وأضاع على منتخب بلاده فرصة مثالية ربما لن يأتي له غيرها فيما تبقى من دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة حاول المنتخب الكولومبي أن يُكثف من ضغطه على خط دفاع منتخب إنجلترا، إلا أن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح منتخب كولومبيا في تحقيق المستحيل من خلال تسجيل هدف التعادل عبر ركلة ركنية وصلت على رأس المدافع يرى مينا الذي وضعها مباشرة في الشباك وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الكولومبية لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا والاشواط الإضافية من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا، في الشوط الإضافي الأول عاد المنتخب الإنجليزي وفرض سيطرته من جديد على اللقاء، وفي مقابل ذلك حاول منتخب كولومبيا أن يتمركز بشكل قوي في مناطقه الخلفية مع التركيز بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة السريعة أو الكرات الثابتة من أجل التسجيل في مرمى منتخب الأسود الثلاثة.

ومع مرور الدقائق بدأ منتخب كولومبيا يصعد بشكل تدريجي من مناطقه الخلفية، وخاصة في ظل الإرهاق الكبير الذي بدا واضحاً على كل لاعبي منتخب إنجلترا نظراً إلى المجهودات الكبيرة المبذولة على أرضية الميدان، ليستمر الوضع على حاله دون أي تغيير حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول.

وفي الشوط الإضافي الثاني استمر الوضع ذاته دون أي تغيير على الإطلاق، وخاصة في ظل الإرهاق الذي بدا واضحاً على كل اللاعبين على أرض الملعب، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، لتذهب المباراة في نهاية المطاف إلى ركلات الترجيح والتي حسمها منتخب إنجلترا لصالحه بواقع فوزه بأربع ركلات مقابل ثلاثة.

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