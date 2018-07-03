تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018

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شهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي نهاية جميع مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد كافة مباريات الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

حيث يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب الأوروغواي في المباراة الأولى، وذلك في يوم الجمعة القادم الموافق لليوم السادس من عمر الحالي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وفي يوم الجمعة أيضاً يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب بلجيكا في المباراة الثانية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وفي المباراة الثالثة يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب السويد، وذلك في يوم السبت القادم الموافق لليوم السابع من عمر الشهر الحالي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

أما المباراة الرابعة والأخيرة سوف تجمع بين منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه وبين نظيره منتخب كرواتيا، وذلك في مساء يوم السبت أيضاً مع العلم بأن هذه المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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