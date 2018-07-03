الأهلي يصدم جماهيره ويوافق على بيع نجمه للدوري الصيني !

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تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية للغاية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن موافقته على بيع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى أحد أندية الدوري الصيني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مساء اليوم الثلاثاء خطاباً رسمياً إلى نادي هبي فورتشن الصيني، وذلك من أجل إخطاره بالموافقة على تعاقده مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي مقابل مبلغ 10 مليون دولار في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وتأتي موافقة النادي الأهلي على إتمام الصفقة بنجاح بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قام الأخير بعقد جلسة خاصة مع اللاعب اليوم في معسكر المارد الأحمر في دولة كرواتيا رفقة الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي.

وعقب نهاية الاجتماع مباشرة بين الثلاثي، أخطر الكابتن محمد يوسف مجلس إدارة نادي الأهلي بالموافقة على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو تجاه الدوري الصيني، وخاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الرياضية، إضافة إلى اقتناع اللاعب بالعرض المغري المقدم له من الناحية المادية.

ومن جانبه كان هبي فورتشن الصيني قد طلب من النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو مقابل دفع مبلغ 9,5 مليون دولار فقط لا غير، ليبقى النادي الأهلي في انتظار رد النادي الصيني بعدما رفع النادي الأهلي المبلغ المطلوب إلى 10 مليون دولار.

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