فيديو: زلزال في الشارع الرياضي المصري بسبب قرارات تركي آل الشيخ المفاجئة

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أحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية حالياً والرئيس الشرفي للنادي الأهلي سابقاً زلزالاً في الشارع الرياضي المصري في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي، وذلك بسبب القرارات المفاجئة التي أعلن عنها بشكل رسمي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء رفقة الإعلامي أحمد شوبير عبر شاشة قناة “صدى البلد” في برنامج “مع شوبير”، أكد المستشار تركي آل الشيخ أنه مستعد لكي يفتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي وتحديداً مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار تركي آل الشيخ على أنه قرر التنازل عن كل القضايا التي قدمها في الفترة الماضية سواء ضد النادي الأهلي أو ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا ينتظر على الإطلاق أي اعتذار من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعن غضب جماهير القلعة الحمراء منه، طالب المستشار تركي آل الشيخ جماهير النادي الأهلي بضرورة ما فعله هو شخصياً من أجل النادي الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بوقوع أي ضرر سواء للنادي الأهلي أو حتى لأي نادي عربي آخر طالما هو متواجد في منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وفي سياق متصل شدد المستشار تركي آل الشيخ على أن بابه مفتوح لأي نادي في كرة القدم المصرية طوال الفترة القادمة سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو حتى أي نادي عربي آخر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هدفه الرئيسي هو خدمة جميع الأندية العربية من المحيط وحتى الخليج.

أما عن موافقة النادي الأهلي على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، فقد أكد المستشار تركي آل الشيخ أنه مستعد للتدخل من أجل منع إتمام صفقة بيع المهاجم المغربي وليد أزارو إذا طلب منه مجلس إدارة النادي الأهلي ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يوافق على دعم النادي الأهلي بأي شئ في حالة طلب منه مسؤولي النادي الأهلي ذلك.

مداخلة المستشار تركي آل الشيخ الهاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير

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