ملخص كامل لجميع مباريات ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018

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باتت بطولة كأس العالم روسيا 2018 م على مشارف الانتهاء بعد نهاية جميع مباريات الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص كامل لجميع مباريات الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

وقد أسفر الدور ثمن النهائي من المونديال عن تأهل المنتخبات التالية إلى الدور ربع النهائي: منتخب فرنسا / منتخب الأوروغواي / منتخب البرازيل / منتخب بلجيكا / منتخب روسيا / منتخب كرواتيا / منتخب السويد / منتخب إنجلترا.

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نجح المنتخب الفرنسي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب الأرجنتين في مباراة مثيرة للغاية جمعت بين المنتخبين على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا.

نجح منتخب الأوروغواي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب البرتغال بصعوبة بالغة، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا.

فجر المنتخب الروسي مستضيف المونديال على أرضه مفاجأة من العيار بتأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب إقصاء منتخب إسبانيا في سيناريو مثير للغاية، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

نجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب الدنمارك بشق الأنفس، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرض دولة روسيا.

نجح المنتخب البرازيلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب المكسيك، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

نجح المنتخب البلجيكي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب اليابان بصعوبة بالغة للغاية، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا.

نجح المنتخب السويدي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب سويسرا بشق الأنفس، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة منتخب كولومبيا بصعوبة بالغة، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو.

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