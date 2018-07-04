أسامة نبيه يكشف عن أسباب فشل المنتخب الوطني في مونديال روسيا

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كشف الكابتن أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي عن أسباب فشل المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا الحالي، والتي أدت إلى إلى رحيل الجهاز الفني بالكامل عن صفوف أحفاد الفراعنة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء، حرص الكابتن أسامة نبيه في بداية حديثه على تقديم الاعتذار إلى كافة أطياف الشعب المصري بأكمله، وذلك بسبب الفشل الذريع الذي حققه المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا الحالي، والذي تمثل تحديداً في إقصاء المنتخب الوطني منذ الدور الأول عقب الخسارة في المباريات الثلاثة له في دور المجموعات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أسامة نبيه إلى أن النجاح في المحافل الدولية مثل المونديال، يحتاج إلى الخبرة الكبيرة وأيضاً ثقافة اللعب في المونديال مثلما هو الحال مع منتخب الأوروغواي الذي فاز على المنتخب الوطني المصري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وعن طموحات الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني المصري قبل انطلاقة مونديال روسيا، قال الكابتن أسامة نبيه: “ذهبنا إلى المونديال ونحن نطمح في تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الدور ثمن النهائي، الأمر يخضع إلى التوفيق من عدمه، لم نكن نتخيل تماماً أن يتم إقصائنا من المونديال دون الحصول على أي نقطة بهذا الشكل”.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته: “كل بعثة المنتخب الوطني المصري تعرضت إلى الإحباط الشديد بعد الخسارة الأولى على يد منتخب الأوروغواي في الوقت القاتل من عمر المباراة، هذا الجيل لا يستحق أن يتم التحامل عليه بهذه الطريقة”.

أما عن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قال الكابتن أسامة نبيه: “هيكتور كوبر حقق كل الأهداف المطلوبة منه في العقد بنسبة 100%، الجهاز الفني بالكامل كان يطمح إلى تحقيق أفضل من ذلك حتى نصل إلى مرحلة الكمال”.

وعن السبب وراء عدم ضم بعض اللاعبين المتألقين إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في المونديال مثل وليد سليمان إضافة إلى حسين الشحات، قال الكابتن أسامة نبيه: “كل لاعب لم يتم ضمه إلى صفوف المنتخب الوطني المصري يوجد في مركزه العديد من اللاعبين بنفس الكفاءة ونفس القدرات”.

أما عن النجم السابق حسام غالي، قال الكابتن أسامة نبيه: “حسام غالي كان السبب الرئيسي وراء تدهور علاقتي مع جماهير النادي الأهلي، لست السبب الرئيسي في استبعاده من صفوف المنتخب الوطني المصري، هناك مدير فني يتخذ مثل هذه القرارات”.

وعن المدير الفني القادم للمنتخب الوطني المصري، قال الكابتن أسامة نبيه: “المنتخب الوطني المصري يحتاج إلى مدير فني أجنبي في الفترة القادمة أيضاً، في حالة تم التعاقد مع مدير فني مصري سوف تكون الضغوطات الجماهيرية كبيرة عليه جداً”.

أما عن مستقبله في عالم التدريب، قال الكابتن أسامة نبيه: “اكتفيت بالعمل في المنتخب الوطني المصري إلى ذلك الحد، سوف أستمر مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في تجربته القادمة في حالة طلب مني ذلك”.

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