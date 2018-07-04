كريستيان جروس يعد جماهير الزمالك بهدية غالية في بداية الموسم الجديد

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حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقديم وعداً هاماً إلى جماهير نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي، وذلك قبل أقل من شهر واحد فقط على موعد انطلاقة الموسم الجديد.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة قناة “مصر الأولى” في برنامج “كورة كل يوم” رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد المدير الفني السويسري كريستيان جروس أنه هدفه الرئيسي هو إعادة نادي الزمالك إلى مكانته الطبيعية سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي من خلال حصد الألقاب حتى تكون جماهير النادي سعيدة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني السويسري كريستيان جروس إلى أن فريق الزمالك أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى فوزه بلقب وحيد فقط لا غير وهو لقب كأس مصر، وهو الأمر الذي سوف يسعى إلى تعديله في الموسم الحالي من خلال المنافسة بقوة على مختلف الألقاب.

وفي ختام تصريحاته شدد المدير الفني السويسري كريستيان جروس على أنه يعد جماهير نادي الزمالك بهدية غالية للغاية مع انطلاقة الموسم الجديد، وذلك من خلال الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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