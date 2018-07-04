الأهلي يكشف عن البديل في حالة رحيل وليد أزارو رسمياً الصيف الحالي

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كشف النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي عن البديل المناسب، وذلك في حالة تأكد رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً تجاه أحد أندية الدوري الصيني.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أكد الكابتن علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي أن النادي الأهلي ليس لديه أي مشكلة على الإطلاق بخصوص ملف بيع المهاجم المغربي وليد أزارو في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن علاء ميهوب على أن النادي الأهلي قد نجح في إيجاد البديل المناسب في حالة رحيل المهاجم وليد أزارو بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي.

وفي ختام تصريحاته حول هذا الموضوع، أشار الكابتن علاء ميهوب إلى أن النادي الأهلي سوف يتعاقد مع مهاجم مصري إضافة إلى مهاجم آخر أفريقي من أجل تعويض الرحيل المنتظر للمهاجم المغربي وليد أزارو.

أما عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، فقد أكد الكابتن علاء ميهوب أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم سوف تكون أقوى بكثير مما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وخاصة في ظل القوة التي باتت معظم الأندية تتمتع بها في الوقت الراهن.

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