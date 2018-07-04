حسام عاشور يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع الأهلي الموسم القادم

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حسم اللاعب المخضرم حسام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي مستقبله مع النادي الأهلي، وذلك قبل أقل من شهر واحد فقط على موعد انطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد النجم المخضرم حسام عاشور أنه لم يُفكر دائماً في أي وقت في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي من أجل الحصول على أموال إضافية من أي نادي آخر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم المخضرم حسام عاشور على أنه لن يُزايد على النادي الأهلي تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يشترط أبداً أي شئ من أجل التوقيع للنادي الأهلي مهما كانت العروض المغرية التي تصل له من أي نادي آخر.

وعن إصابته في معسكر فريق الأهلي تحضيراً للموسم الجديد، قال النجم المخضرم حسام عاشور: “تعرضت إلى إصابة في الكاحل منذ خمسة أيام وهي عبارة عن جزع في الأنكل، بدأت أتعافى نوعاً من الإصابة، شعرت ببعض الألم في اليوم الأول في معسكر كرواتيا مما جعل الجهاز الفني يُقرر عدم اشراكي في التدريبات حتى أتعافى نهائياً من الإصابة”.

أما عن حظوظ فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا العام الحالي، قال النجم المخضرم حسام عاشور: “معدن لاعبي الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة حتى آخر نفس، أتمنى التوفيق في مواجهتي تاونشيب رولز البوتسواني، موقف الأهلي في مجموعته ليس صعباً على الإطلاق، حدث ذلك لنا مسبقاً في عام 2013 ولكن نجحنا في التتويج باللقب في نهاية المطاف”.

وعن أهدافه القادمة مع النادي الأهلي، قال النجم المخضرم حسام عاشور: “هدفي هو تحقيق المزيد من البطولات مع النادي الأهلي حتى أُصبح أكثر لاعب في العالم يحصد ألقاب مع فريقه،أتمنى تحقيق ذلك الهدف مع النادي الأهلي فقط لا غير”.

وفي ختام تصريحاته، قال النجم المخضرم حسام عاشور: “نفتقد كثيراً للجماهير في المدرجات، الجماهير هي الداعم الرئيسي للنادي الأهلي، أتمنى عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات في كل المباريات في الموسم الجديد”.

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