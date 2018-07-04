اسم مفاجئ يدخل بقوة ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المصري

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي عن دخول اسم جديد بشكل مفاجئ، وذلك ضمن قائمة المرشحين من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة خلفاً للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

حيث أشارت المصادر إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش من أجل تولي الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بسبب الفشل الذريع في مونديال روسيا.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن العائق الوحيد الآن من أجل إتمام التعاقد بين الطرفين بنجاح، هو رغبة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش في الحصول على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 2 مليون يورو، إضافة إلى تحمل الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً كافة رواتب بقية أعضاء الجهاز الفني.

وكان المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش قد نجاح في قيادة المنتخب الجزائري نحو التأهل إلى مونديال عام 2014 والذي تم تنظيمه على أرض دولة البرازيل في ذلك الوقت، كما نجح أيضاً في قيادة المنتخب الياباني نحو التأهل إلى مونديال روسيا الحالي.

إقرأ أيضاً: حسام عاشور يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع الأهلي الموسم القادم