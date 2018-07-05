تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع يوم أمس الأربعاء

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي اجتماعاً لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل حسم الأمور بخصوص العديد من الملفات الهامة التي يجب اتخاذ قرارات رسمية بشأنها.

ويأتي على رأس هذه الملفات الهامة ملف بيع المهاجم المغربي وليد أزارو إلى أحد أندية الدوري الصيني بمبلغ يصل إلى 10 مليون دولار، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع القرارات التي قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب باعتمادها بشكل رسمي في مساء يوم أمس الأربعاء.

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قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماع يوم الاربعاء 4/7/2018

اعتماد قرار الجهاز الفني ولجنة الكرة بخصوص الموافقة على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، إضافة إلى الاستمرار في عملية المفاوضات مع النادي الصيني الذي يرغب في التعاقد معه وذلك بخصوص بنود التعاقد بين الطرفين.

اعتماد توصية لجنة تحديث بيانات الجماهير من خلال اتباع نظام جديد سواء لحضور مباريات المارد الأحمر أو حتى حضور المران في مقر النادي الأهلي.

اعتماد تشكيل قطاع الناشئين إضافة إلى أكاديمية النادي الأهلي.

تكليف رؤوف عبد القادر بتوجيه التهنئة إلى كل لاعب في النادي الأهلي نجح في الفوز بأي ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

الموافقة على بدء اتخاذ إجراءات قانونية من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل مقاضاة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك بسبب تراجعه عن إتمام تعاقده مع النادي الأهلي بالرغم من توقيعه على العقد بشكل رسمي.

الموافقة على إعارة اللاعب أحمد رمضان.

الموافقة على التعاقد مع الشاب مصطفى البدري من صفوف نادي أسوان مقابل مبلغ مليون جنيه ونصف المليون مصري.

الموافقة على التعاقد مع الشاب حسون محمد من صفوف نادي صيد المحلة.

تكليف محمد فتحي بالإشراف على الإدارة القانونية بالنادي الأهلي.

فتح خمسة عشر منفذاً جديداً بجميع فروع النادي الأهلي.

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