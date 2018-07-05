الأهلي يبدأ في التحرك بشكل قانوني ضد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز

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بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التحرك بشكل رسمي وقانوني في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي، وذلك تجاه المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز المرشح السابق لتدريب المارد الأحمر.

حيث أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي في مساء يوم أمس الأربعاء أنه قرر مقاضاة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، وذلك بسبب قيام المدرب البرتغالي بالتوقيع على عقد انضمامه إلى النادي الأهلي بشكل رسمي ومن ثم تقديم الاعتذار عن تدريب المارد الأحمر.

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ولم يقتصر الأمر فقط على توقيع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بشكل رسمي على العقود مع النادي الأهلي، بل إن النادي الأهلي تكفل أيضاً بحجز تذاكر الطيران للمدرب البرتغالي من أجل حضوره إلى العاصمة المصرية القاهرة حتى يتم تقديمه بشكل رسمي إلى مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية.

وهو الأمر الذي أشعل غضب كافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وخاصة في ظل تردد بعض الأنباء في وسائل الإعلام والصحف المصرية حول تدخل المستشار تركي آل الشيخ بطريقة غير مباشرة من أجل إفساد الصفقة على النادي الأهلي حتى تنقلب جماهير القلعة الحمراء على مجلس الإدارة.

وقد أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ 5 آلاف فرانك سويسري إلى محاميه في دولة سويسرا، وذلك من أجل البدء في إجراءات الدعوى القضائية ضد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، علماً بأن عقوبة المحكمة الرياضية الدولية سوف تتركز بشكل رئيسي على توقيع عقوبة مالية على المدرب البرتغالي بسبب إخلاله بعقد رسمي.

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