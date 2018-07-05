مرتضى منصور يمنح لاعب واحد فقط من أصل 5 فرصة أخيرة قبل الشطب من اتحاد الكرة

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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي منح لاعب فقط من أصل خمسة لاعبين مهلة جديدة، وذلك قبل الشطب بشكل رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الامتناع عن حضور تدريبات فريق الزمالك.

حيث قرر المستشار مرتضى منصور منح اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهلة حتى يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك حتى يتم ينتظم في تدريبات فريق الزمالك تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق وهو السويسري كريستيان جروس.

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واتخذ المستشار مرتضى منصور ذلك القرار عقب اجتماعه في مساء يوم أمس الأربعاء مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في جلسة خاصة في مقر نادي الزمالك، ولم تشهد هذه الجلسة أي شئ سوى تأكيد المستشار مرتضى منصور على أنه سوف يتخذ إجراء قانوني ضد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في حالة لم يعود للمشاركة في تدريبات فريق الزمالك انطلاقاً من يوم الأحد القادم.

وكان يوم أمس الأربعاء قد شهد تقديم المستشار مرتضى منصور طلباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل شطب بعض لاعبي فريق الزمالك من سجلات اتحاد الكرة نظراً إلى امتناع كلاً منهم عن المشاركة في تدريبات فريق الزمالك، علماً بأن هؤلاء اللاعبين هم علي جبر إضافة إلى طارق حامد وأيضاً محمود عبد الرازق شيكابالا.

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