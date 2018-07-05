فيديو: رغم الصلح المزعوم من آل الشيخ.. الاتحاد العربي ومحامي آل الشيخ يُهددان النادي الأهلي بعقوبات صارمة

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شهدت الساعات الأخيرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي تطوراً جديداً في أزمة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ التنازل بشكل رسمي عن كل القضايا التي قدمها ضد النادي الأهلي.

وعلى الرغم من ذلك الصلح المزعوم من طرف المستشار تركي آل الشيخ، إلا أن الساعات القليلة الماضية من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر يوليو الحالي، قد شهدت قيام كلاً من الاتحاد العربي لكرة القدم إضافة إلى محامي المستشار تركي آل الشيخ بتهديد النادي الأهلي بعقوبات صارمة بسبب عدم قبول صلح المستشار تركي آل الشيخ.

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والبداية مع الاتحاد العربي لكرة القدم، فمن خلال مداخلة هاتفية في مساء يوم أمس الأربعاء لأمين الاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي رفقة الإعلامي أحمد شوبير في برنامج “مع شوبير” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أكد رجاء الله السلمي أولاً أن النادي الأهلي لم يخطر الاتحاد العربي لكرة القدم بشكل رسمي بالانسحاب من البطولة العربية للأندية.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد رجاء الله السلمي أن النادي الأهلي سوف يكون في انتظاره عقوبات صارمة للغاية، وذلك في حالة قرر الانسحاب من البطولة العربية للأندية، وخاصة وأن هناك اتفاقيات رسمية بين جميع الأندية المشاركة في البطولة.

كما شدد أيضاً رجاء السلمي في تصريحاته على أن شركة صلة الرياضية السعودية سوف تنسحب بشكل رسمي من رعاية النادي الأهلي، وذلك في حالة قرر النادي الأهلي الانسحاب من البطولة العربية للأندية.

أما عن مبادرة الصلح من طرف المستشار تركي آل الشيخ تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي، قال رجاء الله السلمي: “تركي آل الشيخ جاء من منطلق التنمية في الرياضة العربية والمحبة والعشق للنادي الأهلي، تركي آل الشيخ يُريد تحقيق رؤيته كرئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم، والبداية سوف تكون من النادي الأهلي نظراً إلى شعبيته الكبيرة وأيضاً تاريخه العظيم”.

وفي السياق ذاته أيضاً، قال رجاء الله السلمي: “تصريحات تركي آل الشيخ بخصوص مبادرة الصلح مع مجلس إدارة النادي الأهلي كان لها أصداء كبيرة وإيجابية، حزين للغاية من رد فعل النادي الأهلي السلبي، من لا يُريد الحصول على الدعم من المستشار تركي آل الشيخ، لن يكون هناك صلح وأيضاً لن يتم التراجع عن القضايا ضد النادي الأهلي وأخيراً سوف تنسحب شركة صلة من رعاية النادي الأهلي”.

مداخلة أمين الاتحاد العربي لكرة القدم مع الإعلامي أحمد شوبير

ولم تتوقف التهديدات عند ذلك الحد فحسب، بل قام محمد حمودة محامي المستشار تركي آل الشيخ بإجراء مداخلة هاتفية هو الآخر رفقة الإعلامي أحمد شوبير في برنامج “مع شوبير” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد” في مساء يوم أمس الأربعاء أيضاً.

وفي إطار هذه المكالمة أكد المحامي محمد حمودة أن المستشار تركي آل الشيخ قام بمبادرة أكثر من رائعة تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلا أن رد فعل الأخير كان سلبياً للغاية، وبناءً على ذلك لن يتغير أي شئ على الإطلاق وسوف يتم استمرار جميع القضايا ضد النادي الأهلي.

وفي السياق ذاته أيضاً، قال المحامي محمد حمودة: “شركة صلة الرياضية سوف تنسحب من رعاية النادي الأهلي، وبالتالي لن يتم دفع مبلغ 500 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي، بث جميع مباريات النادي الأهلي عبر شاشة قناة “أون سبورت” بعقد تصل قيمته إلى مبلغ 400 مليون جنيه مصري لن يتم التوقيع عليه، لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف يتم إلغاء العقد بشكل نهائي”.

كما أضاف المحامي محمد حمودة أيضاً في تصريحاته: “كنت أعلم جيداً أن النادي الأهلي لن يتجاوب مع مبادرة الصلح من المستشار تركي آل الشيخ، أنا وتركي آل الشيخ نُحب النادي الأهلي جداً، ليس لدينا أي مشكلة سواء مع النادي الأهلي أو جماهير النادي الكبيرة، مشكلتنا الرئيسية مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب”.

وفي ختام تصريحاته، قال المحامي محمد حمودة: “أي نادي سوف يُفكر بالانسحاب من البطولة العربية للأندية، سوف يتم توقيع عليه غرامات مالية تصل قيمتها إلى مبلغ 2 مليون دولار، لن نسمح على الإطلاق بأي إهانات مرة أخرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجاه المستشار تركي آل الشيخ، كنا نأمل أن لا تكون ردة فعل النادي الأهلي سلبية بذلك الشكل تجاه مبادرة الصلح”.

مداخلة محامي المستشار تركي آل الشيخ مع الإعلامي أحمد شوبير

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