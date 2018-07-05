اتحاد الكرة يتخذ قراراً هاماً بخصوص السوبر المصري السعودي

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اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي قراراً هاماً، وذلك بخصوص مباراة كأس السوبر المصري السعودي والتي كانت من المقرر أن تُقام في شهر أغسطس القادم قبل انطلاقة الدوري المحلي في كلاً من البلدين.

حيث أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتذر بشكل رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري السعودي في شهر أغسطس المقبل.

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كما كتب أيضاً اللواء ثروت سويلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطاباً من نظيره الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري بين الأهلي والهلال”.

كما أضاف أيضاً: “طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضاً إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكأس بين الزمالك واتحاد جدة، الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب خلاله تغيير موعد السوبر المصري السعودي، لأن الأهلي سيخوض مباراة في بطولة أفريقيا يوم 28 أغسطس المقبل”.

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