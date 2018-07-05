بعد انتقاله إلى الدوري اليوناني.. باسم مرسي يكشف أصحاب الفضل عليه !

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كشف اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي لاريسا اليوناني اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي عن أصحاب الفضل عليه من أجل إتمام هذه الصفقة بنجاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس، أكد المهاجم باسم مرسي أن كلاً من الثنائي محمد صلاح إضافة إلى عمرو وردة يُعتبران هما أصحاب الفضل عليه، وذلك نظراً إلى الدور الكبير الذي قاما به من أجل تسهيل انتقاله إلى الدوري اليوناني في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهاجم باسم مرسي إلى أنه يرغب في الاستمرار في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة إعارته في الدوري اليوناني، وخاصة وأنه كان يرغب في خوض تجربة الاحتراف في قارة أوروبا منذ وقت طويل للغاية.

أما عن السبب الرئيسي وراء رحيله عن صفوف نادي الزمالك، قال المهاجم باسم مرسي: “عانيت كثيراً في الموسم الماضي مع الزمالك، هذا هو السبب وراء رحيلي من صفوف القلعة البيضاء، اتحمل جزء من تراجع المستوى في الفترة الماضية”.

وفي ختام تصريحاته شدد المهاجم باسم مرسي على أنه كان الأحق بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد تعرض إلى الظلم من طرف الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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