مصادر صحفية برتغالية تؤكد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس خلال ساعات

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كشفت مصادر صحفية برتغالية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي عن اقتراب موعد انتقال الدون كريستيانو رونالدو بشكل رسمي من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية اليوم الخميس إلى أن انتقال الدون كريستيانو رونالدو من صفوف نادي ريال مدريد إلى صفوف نادي يوفنتوس، سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قيمة صفقة انتقال الدون كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس سوف تصل إلى مبلغ 100 مليون يورو، على أن يتقاضى الدون كريستيانو رونالدو راتباً سنوياً تصل قيمته إلى مبلغ 30 مليون يورو صافية من الضرائب وذلك بعقد يمتد لمدة أربع سنوات أي حتى صيف عام 2022.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن اجتماع البرتغالي جورج مينديز وكيل أعمال الدون كريستيانو رونالدو مع الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لم يُسفر عن أي شئ على الإطلاق، حيث أكد الأول أن الدون كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي في الصيف الحالي، وهو الأمر الذي لم يتجاوب معه على الإطلاق فلورنتينو بيريز الذي بدا غير مستعداً على الإطلاق لتلبية طلبات رونالدو المالية المرتفعة للغاية.

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