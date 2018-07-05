محمد نجيب يُفند شائعات رحيله عن الأهلي ويكشف عن أهدافه القادمة

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حسم اللاعب محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي كل الجدل بخصوص مستقبله داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك في ظل العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد المدافع محمد نجيب أنه لا يتأثر على الإطلاق بكل الأحاديث والأنباء التي يتم تداولها في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك مع كل نهاية موسم سواء من خلال الإشارة إلى إمكانية استغناء النادي الأهلي عن خدماته أو حتى من خلال الإشارة إلى إمكانية رحيله عن صفوف القلعة الحمراء برغبته الشخصية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدافع محمد نجيب إلى أن كل ما يهتم طوال الوقت، هو التركيز في تدريباته مع فريق الأهلي وذلك حتى يتمكن من الحفاظ على مستواه وأيضاً مكانته داخل النادي الأهلي.

كما شدد أيضاً المدافع محمد نجيب في تصريحاته على أن أهدافه في الفترة القادمة تتمثل في الحصول على المزيد من الألقاب مع النادي الأهلي، علماً بأنه سبق وأن فاز بخمسة عشر لقباً مع المارد الأحمر في السنوات الماضية.

وفي ختام تصريحاته أكد المدافع محمد نجيب أن حديث مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول حاجة النادي الأهلي إلى مدافعين في الفترة القادمة لا يؤثر عليه على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يرحل عن صفوف النادي الأهلي إلا في حالة طلب منه النادي الأهلي ذلك الأمر.

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