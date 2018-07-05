رسالة هامة من وليد سليمان لجماهير الأهلي رداً على تهديدات الاتحاد العربي

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حرص النجم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد تهديدات الاتحاد العربي لكرة القدم وأيضاً تهديدات محامي المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي في مساء يوم أمس الأربعاء.

حيث قام النجم وليد سليمان بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “النادي الأهلي فوق الجميع فعلاً وليس قولاً وجاء دور الجمهور الغالي”.

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وتأتي هذه الرسالة من طرف النجم وليد سليمان بعد التهديدات القوية للنادي الأهلي في مساء يوم أمس الأربعاء، وذلك سواء من الاتحاد العربي لكرة القدم أو حتى من محامي المستشار تركي آل الشيخ، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ هو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم حالياً.

وقد شهد اليوم الخميس أيضاً قيام شركة صلة الرياضية السعودية بفسخ عقد رعايتها للنادي الأهلي بشكل رسمي، وذلك تنفيذاً لجزء من التهديدات التي تم الإعلان عنها في مساء يوم أمس الأربعاء ضد النادي الأهلي.

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