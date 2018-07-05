بعد رفض المصالحة.. آل الشيخ يبدأ حربه رسمياً على مجلس الخطيب والنادي الأهلي

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بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي حربه الشرسة بشكل رسمي ضد النادي الأهلي وتحديداً ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وجاءت البداية من خلال قيام شركة صلة الرياضية السعودية بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الخميس، وفي إطار ذلك الخطاب الرسمي قالت شركة صلة: “نُفيدكم علماً بعدم رغبتنا في إتمام التعاقد معكم”.

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ويأتي ذلك الانسحاب من طرف شركة صلة الرياضية السعودية من رعاية النادي الأهلي، بسبب رفض مبادرة الصلح التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وبذلك يخسر النادي الأهلي بشكل رسمي عقد رعاية شركة صلة الرياضية السعودية، علماً بأن ذلك العقد كان يمتد لمدة 4 سنوات كاملة على أن يحصل النادي الأهلي على مبلغ 500 مليون جنيه مصري في العام الواحد.

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