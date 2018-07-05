مصادر صحفية إيطالية تكشف عن موعد تقديم يوفنتوس للدون كريستيانو رونالدو

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كشفت مصادر صحفية إيطالية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي عن موعد تقديم نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي لنجمه الجديد الدون كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إتمام صفقة انتقاله رسمياً من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت شبكة “ميدياست” الإيطالية اليوم الخميس إلى أن نادي يوفنتوس سوف يقوم بتقديم الدون كريستيانو رونالدو بشكل رسمي في يوم السبت القادم الموافق لليوم السابع من عمر الشهر الحالي، وذلك في ملعب أليانز الخاص بنادي يوفنتوس في مدينة تورينو.

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كما أضافت الشبكة أيضاً أن بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس قد غادر اليوم الخميس إلى العاصمة الإسبانية مدريد على متن طائرة خاصة، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي بعد الحصول على الضوء الأخضر من طرف إدارة نادي ريال مدريد، والتي أبدت بدورها استعدادها للتخلي عن خدمات الدون كريستيانو رونالدو في حالة تقديم عرض تصل قيمته إلى مبلغ 100 مليون يورو.

ومن جانبه أكد حسين ياسين مراسل شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية من دولة ايطاليا، أن صفقة انتقال الدون كريستيانو رونالدو من صفوف نادي ريال مدريد إلى صفوف نادي يوفنتوس قد شهدت تطورات ملحوظة للغاية في الساعات القليلة الماضية.

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