تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي قبل مواجهة بلجيكا في المونديال

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شهد اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب البرازيلي، وذلك قبل مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب بلجيكا في مساء يوم غداً الجمعة ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وفي إطار ذلك المؤتمر الصحفي تحدث إلى وسائل الإعلام كلاً من المدير الفني البرازيلي تيتي، إضافة إلى المدافع المخضرم جواو ميراندا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز التصريحات لكلاً من المدير الفني البرازيلي تيتي وأيضاً المدافع البرازيلي جواو ميراندا.

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وإليكم الآن أبرز تصريحات المدير الفني البرازيلي تيتي في المؤتمر الصحفي:

في بداية حديثه قال: “المباراة ستكون صعبة للغاية، وأيضاً تنافسية جداً بين منتخبين يُقدمان كرة قدم جميلة، المباراة سوف تكون بمثابة تحدي كبير سواء بالنسبة لي أو حتى بالنسبة إلى لاعبي المنتخب البرازيلي”.

وفي إطار تصريحاته أضاف أيضاً: “قدمنا شكل جيد للغاية في المباريات الماضية، علينا أن نواصل نبذل أقصى مجهود لدينا من أجل التطور بشكل أكبر في الفترة القادمة، سوف نواجه منافساً ذات جودة عالية في المباراة القادمة وهو منتخب بلجيكا”.

وعن المنافس منتخب بلجيكا، قال المدير الفني البرازيلي تيتي: “منتخب بلجيكا يمتلك قوة كبيرة تتسم بالإبداع على أرض الملعب، سوف تكون مباراة رائعة للغاية بين الطرفين، علينا أن نخوض المباراة بدون أن نشعر بأي ضغط على الإطلاق”.

كما أضاف أيضاً: “يجب علينا أن نتمتع بالتوازن الفني خلال المباراة، علينا أيضاً الحفاظ على هدوئنا في الأوقات الصعبة في المباراة، وأخيراً علينا تقديم مباراة جماعية بشكل مثالي حتى نُحقق الانتصار”.

أما عن النجم نيمار جونيور، قال المدير الفني البرازيلي تيتي: “نيمار يُقدم كل ما لديه على أرض الملعب، لقد بذل مجهوداً كبيراً حتى يتعافى من الإصابة بشكل نهائي ويكون متواجداً معنا في المونديال، أنا سعيد للغاية لآنه يُقدم كل ما عليه على أرض الملعب سواء من الناحية الهجومية أو حتى من الناحية الدفاعية”.

وفي ختام تصريحاته قال: “لا يجب أن نُنهي المباراة عبر ركلات الترجيح، أنا لا أحب الضغوطات أثناء ركلات الترجيح وخاصة في عملية اختيار اللاعبين، يجب علينا إنهاء المباراة من الوقت الأصلي”.

وإليكم الآن تصريحات المدافع البرازيلي جواو ميراندا في المؤتمر الصحفي:

وفي بداية حديثه، قال المدافع جواو ميراندا: “سوف نواجه منتخب هجومي قوي للغاية، لديهم العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم روميلو لوكاكو، ولكن لدينا دفاع قوي للغاية في الوقت ذاته”.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، قال: “منتخب بلجيكا يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب كفاءة عالية للغاية، يمتازون بقامة طويلة للغاية، ولكن نحن جاهزون للمباراة”.

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