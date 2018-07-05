الأهلي يواصل تحضيراته في كرواتيا استعداداً للموسم الجديد

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي تحضيراته في معسكره الخارجي في دولة كرواتيا تحت قيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك في إطار الاستعداد من أجل خوض غمار الموسم المقبل 2018 / 2019 م.

وقد خاض فريق الأهلي مرانه اليوم الخميس على فترة واحدة فقط مسائية، وذلك بعكس الأيام القليلة الماضية التي خاض فيها المارد الأحمر المران على فترتين صباحية وأيضاً فترة مسائية، وهو ما أدى إلى إصابة بعض لاعبي فريق الأهلي بالإرهاق نوعاً ما مما قد يُشكل عائقاً أمام فريق الأهلي في الفترة القادمة.

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ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي في دولة كرواتيا، وذلك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة أمام أحد أندية الدوري السلوفيني، علماً بأن كل نجوم المارد الأحمر سوف يكونوا حاضرين في هذه المباراة دون أي غيابات على الإطلاق.

ويأتي معسكر فريق الأهلي الخارجي في دولة كرواتيا تحضيراً لأول مباراة رسمية له، والتي سوف تُقام في اليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك حينما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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