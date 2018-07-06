رامي ربيعة يكشف عن ردة فعله بسبب استبعاده من القائمة الأفريقية

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كشف اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي عن ردة فعله، وذلك بسبب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والذي تمثل في استبعاد اللاعب من قائمة المارد الأحمر الأفريقية.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الخميس عبر قناة “سي بي سي إكسترا” في برنامج “إكسترا تايم”، أكد المدافع رامي ربيعة أنه راضي تماماً عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الخاص باستبعاده من القائمة الأفريقية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدافع رامي ربيعة إلى أن الجميع في النادي الأهلي يخاف قبل كل شئ على مصلحة اللاعب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه كان على علم بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي قبل إعلانه بشكل رسمي إلى مختلف وسائل الإعلام المصرية.

كما شدد أيضاً المدافع رامي ربيعة في تصريحاته على أن قرار استبعاده من قائمة المارد الأحمر الأفريقية سوف يعود بالنفع على النادي الأهلي مثلما أكد له مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك من خلال دخول مدافع آخر في القائمة يُشارك مع الفريق في المباريات من جهة، ومن جهة أخرى يتم منح الفرصة الكاملة لفترة العلاج الخاصة به.

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