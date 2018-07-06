خطوة هامة من إدارة ريال مدريد قبل رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي عن استعداد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز للقيام بخطوة في غاية الأهمية، وذلك قبل رحيل الدون كريستيانو رونالدو بشكل رسمي إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة اليوم الجمعة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد تُفكر جدياً في تنظيم حفل وداعي في ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور جماهير النادي الملكي، وذلك من أجل توديع الدون كريستيانو رونالدو وأيضاً تكريمه من النادي الملكي قبل رحيله بشكل رسمي إلى صفوف نادي يوفنتوس.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أن الدون كريستيانو رونالدو يستحق ذلك التكريم، وخاصة في ظل السنوات التسع المثالية للغاية التي قدمها رفقة النادي الملكي، حيث شهدت كل هذه السنوات تحطيم الدون كريستيانو رونالدو لأرقام فلكية إضافة إلى مساهمته في فوز الفريق الملكي بالعديد من الألقاب على كافة المستويات.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد لا ترغب في تكرار نفس الخطأ الذي قامت به في السنوات الماضية، وتحديداً في صيف عام 2015 حينما رحل أسطورة حراسة المرمى الإسبانية إيكر كاسياس من الباب الخلفي للنادي الملكي دون أن يحصل على التكريم الذي كان يستحقه، حيث اكتفت إدارة نادي ريال مدريد وقتها بعقد مؤتمر صحفي فقط من أجل توديع إيكر كاسياس.

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