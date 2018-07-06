فيديو: أحمد ناجي يكشف عن ملفات مثيرة بعد فشل المنتخب الوطني في مونديال روسيا

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كشف الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم سابقاً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو عن العديد من الملفات المثيرة للغاية، وذلك بعد فشل المنتخب الوطني المصري وأيضاً إقصائه منذ الدور الأول في مونديال روسيا الحالي.

حيث حل الكابتن أحمد ناجي ضيفاً على برنامج “روسيا 2018” المذاع عبر شاشة قناة “أون سبورت” رفقة الإعلامي سيف زاهر، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز الملفات التي تحدث عنها الكابتن أحمد ناجي أثناء فترة استضافته في البرنامج.

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وإليكم الآن أبرز التفاصيل التي تحدث عنها الكابتن أحمد ناجي:

عن قرار ضمه لحارس المرمى شريف إكرامي إلى قائمة المنتخب الوطني في مونديال روسيا، قال الكابتن أحمد ناجي: “مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا كان مصاب لمدة عام كامل، ولكن لعب كأس العالم بشكل أساسي بسبب ثقة الجهاز الفني في قدراته، الحارس الثاني تير شتيغن كان أجهز بكثير، لذلك قررت ضم شريف إكرامي إلى القائمة”.

وفي السياق ذاته أيضاً، أضاف الكابتن أحمد ناجي: “من الممكن أن تكون بعض آراء الناس غير المتخصصين خاطئة، أعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة للغاية، أمتلك خبرات كبيرة للغاية تُساعدني على التفكير بشكل جيد”.

وعن حارس المرمى محمد عواد، قال الكابتن أحمد ناجي: “محمد عواد قدم مجهوداً رائعاً في آخر موسمين، هو يُعتبر مستقبل حراسة المرمى في كرة القدم المصرية”.

وعن حارس المرمى محمد الشناوي، قال الكابتن أحمد ناجي: “محمد الشناوي يمتلك خبرات أفريقية كبيرة، هو قادر على اللعب سواء تحت ضغوط نفسية أو حتى ضغوط عصبية، حينما شارك في مباراة البرتغال الودية أقنع الجهاز الفني بقدرته على اللعب أساسياً في المونديال”.

وعن السد العالي عصام الحضري، قال الكابتن أحمد ناجي: “عصام الحضري تواجد مع منتخب مصر في كأس العالم بسبب جهده الكبير طوال السنوات الماضية، لم يُهددني عصام الحضري من أجل المشاركة في مباريات كأس العالم، هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق”.

كما أضاف أيضاً: “مشاركة عصام الحضري في مباراة السعودية كانت قرار فني، كان من الممكن أيضاً عدم مشاركته في المباراة في حالة كنا بحاجة إلى الفوز من أجل التأهل، عصام الحضري كان عابساً بسبب عدم مشاركته في مباراة الأوروغواي، الجهاز الفني قرر بعدها وضعه كحارس ثالث في المباراة”.

وعن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قال الكابتن أحمد ناجي: “هيكتور كوبر يستحق الاحترام والتقدير، خاض 9 مباريات نهائية مع أندية صغيرة، لابد أن يُلقب بُالمدرب العبقري المنحوس”.

كما أضاف أيضاً: “إهانة هيكتور كوبر لكرة القدم المصرية أمر غير صحيح على الإطلاق، المنتخب الوطني كان تحت ضغوطات هائلة في جميع مباريات كأس العالم، كان هناك هجوم شرس على اشخاصنا طوال فترة المونديال، لم يعد هناك أي احترام في الانتقاد، بات هناك تجاوزات كبيرة”.

وعن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قال الكابتن أحمد ناجي: “المهندس هاني أبو ريدة قام بتوفير كل شئ للمنتخب الوطني، الكل في الخارج يحترم ويُقدر هاني أبو ريدة”.

وعن واقعة الخلاف بين سعد الدين سمير وبين محمود عبد المنعم كهربا أثناء المونديال، قال الكابتن أحمد ناجي: “واقعة سعد سمير وكهربا تتكرر أكثر من ألف مرة في التدريبات في كل مكان في العالم”.

وعن محمد صلاح، قال الكابتن أحمد ناجي: “لم يحدث خلاف مع محمد صلاح تماماً أثناء المونديال، أتشرف بوجوده في الجيل الحالي للمنتخب الوطني”.

لقاء الكابتن أحمد ناجي مع الإعلامي سيف زاهر

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