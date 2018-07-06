منتخب البرازيل يفتقد أحد نجومه رسمياً قبل مواجهة بلجيكا في ربع نهائي المونديال

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تلقى المنتخب البرازيلي اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل ساعات قليلة من المواجهة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب بلجيكا في مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حيث أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الساعات الأولى من اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن تأكد غياب الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو عن صفوف منتخب السامبا حتى نهاية مونديال روسيا الحالي.

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كما أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أيضاً أن إصابة الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو في الكاحل لن تجعله قادراً على المشاركة في أي مباراة أخرى في المونديال، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه سوف يبقى برفقة بعثة المنتخب البرازيلي على أرض دولة روسيا حتى نهاية مشوار منتخب السامبا في المونديال.

ولا شك أن البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بات في حيرة كبيرة من أمره، وخاصة وأن مركز الظهير الأيمن بات لا يوجد فيه سوى لاعب واحد فقط لا غير في الوقت الحالي وهو اللاعب الشاب فاغنر.

وعلى الرغم من أن اللاعب فاغنر شارك حتى الآن في ثلاثة مباريات بصفة أساسية مع المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا الحالي، إلا أنه بات لا يوجد لديه أي بديل على الإطلاق في حالة إصابته في المباريات القادمة.

ومن جانبه سبق وأن عانى المنتخب البرازيلي من الإصابة في مركز الظهير الأيمن أيضاً، وذلك حينما تعرض الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيس إلى إصابة قوية قبل انطلاقة مونديال روسيا مباشرة مما حرمه من التواجد رفقة منتخب السامبا في المونديال.

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