عقبة واحدة فقط تفصل وليد أزارو عن الرحيل للدوري الصيني.. تعرف عليها !

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر يوليو الحالي عن تواجد عقبة وحيدة فقط لا غير، وذلك من أجل إتمام صفقة انتقال المهاجم المغربي وليد أزارو إلى أحد أندية الدوري الصيني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق نهائي حول كافة تفاصيل الصفقة مع مجلس إدارة نادي هيبي فورتشن الصيني، وذلك من أجل انتقال المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف النادي الصيني في الميركاتو الصيفي الحالي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن قيمة الصفقة سوف تصل قيمتها إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلما طلب مجلس إدارة النادي الأهلي، إلا أن العائق الوحيد من أجل إتمام الصفقة في الوقت الحالي لا يتمثل في ذلك الأمر، وإنما يتمثل في بند العائد الذي سوف يحصل عليه النادي الأهلي في حالة تم بيع اللاعب في المستقبل إلى أي نادي آخر.

وقد أكدت المصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في الحصول على عائد تصل قيمته إلى 20% في حالة تم بيع المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف آي نادي آخر، فيما يرغب نادي هيبي فورتشن في دفع عائد تصل قيمته إلى 10% فقط لا غير، علماً بأن وكيل أعمال المهاجم المغربي وليد أزارو يُحاول أن يجد حل وسط بين الطرفين من خلال الاتفاق على نسبة 15%.

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