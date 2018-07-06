تعرف على التشكيل المتوقع في مباريات ربع نهائي كأس العالم اليوم الجمعة

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يشهد اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي انطلاقة الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ويلتقي في عصر اليوم المنتخب الفرنسي مع نظيره المنتخب الأوروغوياني، وذلك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي المباراة الثانية يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره المنتخب البلجيكي في مساء اليوم، وذلك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لكلاً من المنتخبات الأربعة في هذه المباريات.

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والبداية مع التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا، حيث من المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الحاسمة:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل سوف يعتمد المدير الفني الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز بنسبة كبيرة على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الحاسمة:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: ماكسيمليانو بيريرا / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: نانديز / ماتياس فيسينو / كارلوس سانشيز / كريستيان رودريغيز.

خط الهجوم: كريس ستواني / لويس سواريز.

وفي المباراة الثانية سوف يعتمد المدير الفني البرازيلي تيتي على التشكيلة التالية بنسبة كبيرة من أجل خوض هذه المباراة الحاسمة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فاغنر / تياغو سيلفا / جواو ميراندا / مارسيلو.

خط الوسط: فيرناندينيو / باولينيو / ويليان / فيليبي كوتينيو / نيمار جونيور.

خط الهجوم: غابرييل جيسوس.

أما على الجانب المقابل سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز على التشكيلة التالية بنسبة كبيرة من أجل خوض هذه المباراة الحاسمة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

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