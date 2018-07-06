ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي الجمعة 6/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة فرنسا والأوروجواي، تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب الأوروغواي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب نجني نوفجراد على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب فرنسا في المباراة كلاً من المدافع رافاييل فاران في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى النجم أنطوان جريزمان في الدقيقة الحادية والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وجاءت تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / كورنتان توليسو / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب الأوروغواي في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: مارتن كاسيريس / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / دييغو لاكسالت.

خط الوسط: نانديز / ماتياس فيسينو / رودريجو بنتانكيور / لوكاس.

خط الهجوم: كريس ستواني / لويس سواريز.

المدير الفني: الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز.

ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل التنظيم الدفاعي المحكم الذي يتمتع به كلاً منهما وبصفة أكبر منتخب الأوروغواي.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة المنتخب الفرنسي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم كيليان مبابي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع على منتخب بلاده فرصة التقدم في النتيجة.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب بشكل كامل في خط وسط الميدان، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل عجز أي من المنتخبين عن تشكيل أي خطورة على الإطلاق على الطرف الآخر، وهو الأمر الذي جعل المباراة نوعاً ما مملة ذات طابع تكتيكي للغاية من أجل هدف واحد فقط في نهاية المطاف وهو التأهل إلى المربع الذهبي.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب الأوروغواي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب ماتياس فيسينو كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، لتصل كرته بسهولة كبيرة إلى حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء من ركلة حرة غير مباشرة وصلت على رأس المدافع رافاييل فاران داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك مباشرة واضعاً منتخب بلاده في المقدمة.

وفي الدقيقة الرابعة والأربعين كاد منتخب الأوروغواي ينجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية بالطريقة ذاتها، وذلك حينما سدد اللاعب مارتن كاسيريس كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية قبل أن تدخل الكرة إلى شباكه، ليذهب الشوط بعدها بقليل إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم منتخب فرنسا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي، في شوط المباراة الثاني دخل منتخب الأوروغواي عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك بحث المنتخب الفرنسي عن تسجيل هدفه الثاني في المباراة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول المدير الفني الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي كريستيان رودريغيز إضافة إلى ماكسي جوميز بدلاً من الثنائي رودريجو إضافة إلى كريس ستواني.

وفي الدقيقة الحادية والستين تلقى منتخب الأوروغواي ضربة قاضية، وذلك حينما نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر النجم أنطوان جريزمان الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى فرناندو موسليرا من الإمساك بها بالرغم من سهولتها نوعاً ما وسط حالة من الصدمة من طرف جماهير الأوروجواي في المدرجات.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين دفع المدير الفني الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز بآخر أوراقه الهجومية في المباراة على أمل أن يتمكن منتخب بلاده من العودة من جديد في اللقاء، وذلك من خلال إشراك اللاعب غاستون راميريز بدلاً من اللاعب نانديز.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين حاول المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي من أجل الحفاظ على تقدم منتخب بلاده في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب ستيفن نزونزي بدلاً من اللاعب كورنتان توليسو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استحوذ المنتخب الفرنسي بشكل كامل على الكرة، وفي مقابل ذلك اتضح العجز الهجومي على لاعبي منتخب الأوروغواي، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي في انتظار الفائز من مواجهة منتخب البرازيل مع نظيره منتخب بلجيكا.

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