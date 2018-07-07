تعرف على تشكيل إنجلترا والسويد الأساسي في مباراة اليوم بكأس العالم

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يشهد اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي إقامة بقية مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، والبداية سوف تكون مع مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره المنتخب السويدي، والتي تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن جانبه كشف المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت عن تشكيلة منتخب بلاده الأساسية في هذه المباراة، والتي جاءت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

وبدوره كشف المدير الفني السويدي جاني أندرسون عن تشكيلة منتخب بلاده الأساسية في هذه المباراة، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: إميل / فيكتور ليندلوف / أندرياس / لودويغ.

خط الوسط: سيباستيان لارسون / ألبين إيكدال / إيميل فورسبرج / فيكتور كلاسون.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ / أولا تويفونين.

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