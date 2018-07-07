ملخص مباراة إنجلترا والسويد السبت 7/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة إنجلترا والسويد، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب السويد بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إنجلترا في المباراة كلاً من المدافع هاري ماغواير في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى اللاعب ديلي آلي في الدقيقة التاسعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وإليكم الآن ملخص مباراة إنجلترا والسويد.

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وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب السويد الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: إميل / فيكتور ليندلوف / أندرياس / لودويغ.

خط الوسط: سيباستيان لارسون / ألبين إيكدال / إيميل فورسبرج / فيكتور كلاسون.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ / أولا تويفونين.

المدير الفني: السويدي جاني أندرسون.

ملخص مباراة إنجلترا والسويد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا والسويد، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول المنتخب الإنجليزي أن يستحوذ على الكرة بشكل كامل منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، وفي مقابل ذلك بدا الحذر واضحاً للغاية على أداء المنتخب السويدي خوفاً من استقبال أي أهداف في شباكه.

ومع مرور الدقائق انخفض إيقاع اللعب نوعاً ما من الطرفين، وخاصة في ظل درجة الحرارة العالية في ملعب المباراة إضافة إلى الرطوبة المرتفعة، مما كان له تأثيراً واضحاً للغاية على جميع اللاعبين على أرض الملعب.

وفي الدقيقة التاسعة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح المنتخب الإنجليزي في المباراة، وذلك حينما سدد القائد هاري كين كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى روبن أولسن وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير الإنجليزية.

وفي الدقيقة الثلاثين تمكن المنتخب الإنجليزي من تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك من خلال ركلة ركنية وصلت إلى داخل منطقة الجزاء على رأس المدافع هاري ماغواير الذي وضعها مباشرة في الشباك وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإنجليزية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين، كاد المنتخب الإنجليزي يحسم الأمور بشكل نهائي، وذلك حينما انفرد اللاعب رحيم ستيرلينغ بحارس المرمى روبن أولسن، إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية ليضيع على منتخب بلاده فرصة قتل المباراة، ليذهب الشوط بعدها مباشرة إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم منتخب إنجلترا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة إنجلترا والسويد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا والسويد، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب السويدي عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب الإنجليزي أن يقتل المباراة بشكل نهائي من أجل ضمان تأهله إلى المربع الذهبي.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين كاد منتخب السويد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المهاجم ماركوس بيرغ كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح المنتخب الإنجليزي في حسم الأمور بنسبة كبيرة للغاية، وذلك حينما سجل له اللاعب ديلي آلي الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب السويدي.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة المنتخب السويدي، وهذه المرة حينما سدد المهاجم ماركوس بيرغ كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة إلى الخارج.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين حاول المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي من أجل تأمين مرماه من أي هدف سويدي، وذلك من خلال إشراك اللاعب فابيان ديلف بدلاً من اللاعب ديلي آلي.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين واصل المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت عملية تعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي، وذلك من خلال إشراك اللاعب إيريك داير بدلاً من اللاعب جوردان هندرسون الذي كان مهدداً بالإيقاف في المربع الذهبي في حالة حصوله على بطاقة صفراء في هذه المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل المنتخب السويدي عملية بحثه عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة على أقل تقدير، وفي مقابل ذلك حاول منتخب إنجلترا أن يقوم بتسيير المباراة حتى نهايتها، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال.

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