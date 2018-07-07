طارق حامد يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع الزمالك الموسم المقبل

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حسم اللاعب المخضرم طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي كل الجدل، وذلك بخصوص مستقبله مع نادي الزمالك في الموسم المقبل.

حيث قام اللاعب طارق حامد بكتابة رسالة إلى عشاقه اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب فيها: “مستمر مع نادي الزمالك، ولم أوقع على أي ورقة للرحيل”.

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وبناءً على ذلك نفى اللاعب طارق حامد كل التصريحات التي أدلى بها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أثناء مشاركة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، حيث أكد حينها المستشار مرتضى منصور بيع نادي الزمالك كلاً من الثنائي طارق حامد وأيضاً علي جبر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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