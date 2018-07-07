ملخص مباراة كرواتيا وروسيا السبت 7/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة كرواتيا وروسيا، تأهل منتخب كرواتيا إلى الدور نصف النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل منتخب، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كرواتيا في المباراة كلاً من اللاعب أندري كراماريتش في الدقيقة التاسعة والثلاثين، إضافة إلى المدافع فيدا في الدقيقة الأولى بعد المائة، فيما سجل أهداف منتخب روسيا في المباراة كلاً من اللاعب دينيس تشيرشيف في الدقيقة الحادية والثلاثين، إضافة إلى الظهير الأيمن ماريو فيرنانديز في الدقيقة الخامسة عشر بعد المائة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك يجد منتخب كرواتيا نفسه في مواجهة نظيره منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي من عمر المونديال، وإليكم الآن ملخص مباراة كرواتيا وروسيا.

وجاءت تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش / أندري كراماريتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب روسيا في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: ماريو فيرنانديز / إيليا / سيرجي / فيدور.

خط الوسط: رومان / دالير / ألكسندر ساميدوف / ألكسندر جولوفين / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: أرتيم.

المدير الفني: الروسي ستانيسلاف.

ملخص مباراة كرواتيا وروسيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة كرواتيا وروسيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة منتخب روسيا الذي أراد الاستفادة بشكل مثالي من الدعم الجماهيري غير المسبوق في المدرجات نظراً لكونه مستضيف المونديال.

ومع مرور الدقائق فرض المنتخب الكرواتي استحواذه بشكل كامل على الكرة بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب كرواتيا بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وعلى الرغم من سيطرة منتخب كرواتيا الكاملة على مجريات اللعب، إلا أن المنتخب الروسي هو من نجح في تسجيل أولى أهداف المباراة والذي جاء من خلال تسديدة أكثر من رائعة من طرف اللاعب دينيس تشيرشيف من خارج منطقة الجزاء لم يفعل لها حارس المرمى سوباسيتش أي شئ سوى مشاهدة الكرة وهي تدخل شباكه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، جاء الرد قوياً للغاية من جانب المنتخب الكرواتي، وذلك حينما سجل اللاعب أندري كراماريتش هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الروسية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة كرواتيا وروسيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة كرواتيا وروسيا، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب عازماً على تسجيل الهدف الثاني بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن كلاهما لم يكن يرغب على الإطلاق في إطالة المباراة إلى الأشواط الإضافية أو حتى إلى ركلات الترجيح تجنباً لعامل الإرهاق البدني.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين حاول المدير الفني الروسي ستانيسلاف أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية، وذلك من خلال إشراك اللاعب ألكسندر اروكين بدلاً من اللاعب ألكسندر ساميدوف.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين سنحت فرصة مثالية للغاية أمام منتخب كرواتيا من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد اللاعب إيفان بيريسيتش كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى إيجور تصدى للكرة التي سارت بعد ذلك على خط المرمى ومن ثم خرجت مباشرة إلى الخارج.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من أجل السيطرة على مجريات اللعب بشكل كامل من جديد، وذلك من خلال إشراك اللاعب مارسيلو بروزوفيتش بدلاً من اللاعب إيفان بيريسيتش.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير فاجأ المدير الفني الروسي ستانيسلاف جميع الحاضرين على أرض الميدان أو حتى في المدرجات، وذلك من خلال إشراك المهاجم فيدور سمولوف بدلاً من متوسط الميدان دينيس تشيرشيف، مما يؤكد بدوره على أن المنتخب الروسي يسعى إلى استغلال الهجمات المرتدة السريعة بأفضل صورة ممكنة.

ولكن ومع مرور الدقائق وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثمانين، سرعان ما أعاد المدير الفني الروسي ستانيسلاف التوازن من جديد إلى منتخب بلاده، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان يوري بدلاً من المهاجم أرتيم.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثمانين، واصل المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش عملية تعزيز خط وسط ميدانه من أجل السيطرة على مجريات اللعب، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب ماتيو كوفاسيتش بدلاً من اللاعب أندري كراماريتش، لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية دون أن تشهد أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب وبالتالي يلجأ كلاهما إلى الأشواط الإضافية.

ملخص مباراة كرواتيا وروسيا والأشواط الإضافية من المباراة

ملخص مباراة كرواتيا وروسيا، في الشوط الإضافي الأول استمر الحال على ما هو عليه، حتى جاءت الدقيقة الأولى بعد المائة وحينها نجح المنتخب الكرواتي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة من ركلة ركنية وصلت في نهاية المطاف على رأس المدافع فيدا ومن ثم إلى الشباك مباشرة وسط حالة من الصدمة من طرف كل روسي في أرض الملعب أو حتى في المدرجات.

وفي الشوط الإضافي الثاني لم يتغير الوضع على الإطلاق سواء من طرف المنتخب الكرواتي أو حتى من طرف المنتخب الروسي المتأخر في النتيجة، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الخامسة عشر بعد المائة وحينها نجح منتخب كرواتيا في تسجيل هدف التعادل عبر الظهير الأيمن ماريو فيرنانديز عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع منتخب كرواتيا وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الروسية.

وبعد ذلك بقليل ذهبت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها في نهاية المطاف منتخب كرواتيا لصالحه عقب فوزه بواقع أربعة ركلات مقابل ثلاثة.

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