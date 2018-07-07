قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المباراة الهامة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي إقامة معسكر جديد داخلي على الأراضي المصرية، وذلك تحديداً في مدينة الإسكندرية انطلاقاً من اليوم الثاني عشر من عمر الشهر الحالي، تحضيراً للمباراة المهمة التي سوف تجمع بين المارد الأحمر وبين ضيفه فريق تاونشيب رولز على ملعب برج العرب.

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وقد جاء ذلك القرار من طرف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل الارتقاء بالمستوى الفني وأيضاً البدني لكل لاعبي فريق الأهلي قبل انطلاقة الموسم الجديد، علماً بأن فريق الأهلي كان قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد منذ أيام قليلة في دولة كرواتيا بحضور جميع اللاعبين.

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