أزمة جديدة في الأفق بين الزمالك والإسماعيلي بسبب شيكابالا !

Advertisements

اشتعلت اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي أزمة جديدة بين كلاً من نادي الزمالك وبين نادي الإسماعيلي، وذلك بسبب اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا وتحديداً بخصوص مستقبله قبل انطلاقة الموسم المقبل 2018 / 2019 م.

حيث أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ظهر اليوم السبت عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن وصول عرضاً رسمياً من طرف نادي الإسماعيلي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

Advertisements

ولكن ومع مرور الساعات جاء الرد بشكل سريع من طرف نادي الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي للنادي، وتحديداً من جانب إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الدراويش، والذي أكد بدوره أن تصريحات المستشار مرتضى منصور بخصوص تقديم نادي الإسماعيلي عرض من أجل التعاقد مع اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا غير صحيحة على الإطلاق وليس لها أي أساس من الصحة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار إبراهيم عثمان إلى أن اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا يُعتبر لاعباً موهوباً بدون أدنى شك، إلا أن نادي الإسماعيلي لم يتوصل معه أو حتى مع ناديه الزمالك سواء بشكل رسمي أو حتى بشكل شفهي.

وفي ختام تصريحاته شدد إبراهيم عثمان على أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لن يقوم بإجراء أي صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا بناءً على رغبة الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الدراويش، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعلم على الإطلاق السبب وراء ذكر اسم نادي الإسماعيلي في مثل هذه المواقف التي تؤثر بشكل سلبي على النادي.

إقرأ أيضاً: قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا