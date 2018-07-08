الزمالك يؤكد رسمياً بيع مدافعه علي جبر لنادي الأهرام سبورت

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أكد نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر يوليو الحالي بيع المدافع الدولي علي جبر بشكل رسمي إلى نادي الأهرام سبورت “الأسيوطي سبورت” سابقاً خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل الجدل القائم حول مستقبل اللاعب قبل انطلاقة الموسم القادم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت، أكد الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أبلغه ببيع المدافع علي جبر إلى صفوف نادي الأهرام سبورت في الميركاتو الصيفي مقابل مبلغ 60 مليون جنيه مصري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أيمن حافظ إلى أن نادي الزمالك لم يتواصل مع اللاعب طارق حامد حتى هذه اللحظة بسبب هاتفه المغلق، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي الزمالك لا يعلم عنه أي شئ نهائياً.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أيمن حافظ على أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مخلص لنادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قد اتفق مع المستشار مرتضى منصور على جلب عرض مناسب لقيمة نادي الزمالك من أجل التخلي عنه اليوم الأحد أو إما الاستمرار مع النادي في الموسم القادم.

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