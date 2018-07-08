تعرف على قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2018 / 2019

Advertisements

شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر يوليو الحالي إجراء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2018 / 2019 م، والذي ينطلق بشكل رسمي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

وقد أسفرت القرعة عن وضع مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك في الأسبوع الأخير، وذلك سواء في الدور الأول أو حتى في الدور الثاني من عمر الموسم، واليكم الان جدول مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م:

Advertisements

الأهلي / الإسماعيلي.

بتروجيت / الزمالك.

إنبي / الأهرام سبورت.

نجوم المستقبل / طلائع الجيش.

الداخلية / وادي دجلة.

الإنتاج الحربي / حرس الحدود.

مصر المقاصة / سموحة.

الاتحاد السكندري / المقاولون العرب.

الجونة / المصري البورسعيدي.

إقرأ أيضاً: الزمالك يؤكد رسمياً بيع مدافعه علي جبر لنادي الأهرام سبورت