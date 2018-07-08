تعرف على الجدول الكامل لجميع مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019

Advertisements

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر يوليو الحالي قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2018 / 2019 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم الجدول الكامل لجميع مباريات حامل اللقب فريق الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي في الأسبوع الأول من عمر المسابقة نظيره فريق الإسماعيلي في قمة مبكرة، فيما سيواجه فريق الأهلي غريمه التقليدي فريق الزمالك في الأسبوع الأخير سواء في الدور الأول أو حتى في الدور الثاني، وإليكم الآن جدول مباريات الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م:

Advertisements

الأسبوع الأول: الأهلي / الإسماعيلي.

الأسبوع الثاني: الأهلي / المصري البورسعيدي.

الأسبوع الثالث: الأهلي / وادي دجلة.

الأسبوع الرابع: الأهلي / حرس الحدود.

الأسبوع الخامس: الأهلي / الإنتاج الحربي.

الأسبوع السادس: الأهلي / الداخلية.

الأسبوع السابع: الأهلي / الجونة.

الأسبوع الثامن: الأهلي / الأهرام سبورت.

الأسبوع التاسع: الأهلي / بتروجيت.

الأسبوع العاشر: الأهلي / الاتحاد السكندري.

الأسبوع الحادي عشر: الأهلي / مصر المقاصة.

الأسبوع الثاني عشر: الأهلي / نجوم المستقبل.

الأسبوع الثالث عشر: الأهلي / إنبي.

الأسبوع الرابع عشر: الأهلي / طلائع الجيش.

الأسبوع الخامس عشر: الأهلي / سموحة.

الأسبوع السادس عشر: الأهلي / المقاولون العرب.

الأسبوع السابع عشر: الأهلي / الزمالك.

إقرأ أيضاً: تعرف على قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2018 / 2019